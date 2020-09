Boekeloër Larry ten Voorde: van autowasser tot Supercupkampioen

Rob Harmeling uit Nijverdal won derde etappe Tour de France in 1992: ‘Een jongens­droom’

31 augustus NIJVERDAL - In de rubriek Hoe is het nu met..? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Vandaag: Rob Harmeling (55), oud-wielrenner uit Nijverdal, die op 7 juli 1992 in Bordeaux de derde etappe van de Tour de France won. Hij kijkt terug, maar zeker óók vooruit.