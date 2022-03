Handbalster Elke Brummelhuis ziet progressie bij WHC

Kampioen worden de handbalsters van WHC dit seizoen niet. Daarvoor zijn de beste ploegen in de hoofdklasse te sterk. WHC is middenmoter. Het gat met de onderste clubs is niet zo heel groot. Maar aanvoerster Elke Brummelhuis is niet bang dat haar ploeg nog in de problemen komt. „We hebben zaterdag met 30-20 van Hacol’90 gewonnen. Die ploeg staat boven ons. Het was een goede wedstrijd. Dit niveau moeten we in het restant van de competitie vasthouden”, zegt Brummelhuis, die in dat duel haar rentree maakte.