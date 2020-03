Brahim Abchir keert terug bij Set-Up’65

Abchir was in het verleden al twee periodes werkzaam in sporthal De Schalm. Onder zijn bewind promoveerde Set-Up’65 naar de eredivisie. Op het hoogste niveau leidde hij de Ootmarsumse vrouwen in 2016 naar de tweede plaats, de beste prestatie in de clubgeschiedenis. In hetzelfde jaar stond Set-Up ook in de bekerfinale. Set-Up verloor destijds van Eurosped.