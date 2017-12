Brahim Abchir na dit seizoen weg bij Set-Up'65

"We trainen met het team vijf keer in de week. De speelsters en staf werken keihard, maar vanuit de organisatie daar omheen vind ik dat we te weinig steun krijgen. Als je topsport wilt bedrijven is dat een aspect dat ook heel belangrijk is. Ik zie daardoor te weinig perspectief om na dit jaar nog door te gaan."

Promotie

Abchir bracht Set-Up de afgelopen jaren tot grote hoogten. Na een eerdere periode in Ootmarsum, keerde hij in het seizoen 2012-2013 terug in De Schalm. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar het kampioenschap in de topdivisie en de daarbij behorende promotie naar de eredivisie.

Na een moeizaam eerste seizoen op het hoogste niveau, deed Set-Up een aanval op de nationale top. Het leverde in 2016 een tweede plaats op en in 2017 een derde plek. Ook drong Set-Up in 2016 onder Abchir door naar de bekerfinale. In de eindstrijd werd verloren van Eurosped.

Play-offs als doel

Momenteel staat Set-Up op de zesde plaats in de eredivisie. Abchir hoopt zich met de club te plaatsen voor de kampioenspoule. "Dat is nu ons doel. Plaatsing voor de play-offs. Daarna zal ik mij verder beraden over mijn toekomst", aldus de oefenmeester.