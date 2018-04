Bredewoud eerste nieuweling bij gepromoveerd Apollo 8

De Bornse club is voor Bredewoud geen onbekende vereniging. “Ik heb in het verleden vaker tegen Apollo mogen spelen. Ik het altijd het gevoel gehad dat het een gezellige en warme club is. Ik ben er trots op dat ik volgend seizoen in Borne mag spelen. Bovendien kijk ik uit naar het spelen in de eredivisie. Een mooie kans die ik met beide handen aangrijp.”

Versterking op enkele posities

Bredewoud is de eerste versterking voor Apollo. Het trainersduo Bart en Thijs Oosting sluit niet uit dat er de komende weken meer nieuwelingen zullen volgen. “Onze huidige damesteam blijft voor een groot deel intact. Er zit voldoende kwaliteit in om aankomend seizoen in de eredivisie uit te komen. We willen onze selectie echter op enkele posities versterken. Met Emma halen we niet alleen extra aanvallend vermogen in huis, maar ze weet ook prima een tactische bal neer te leggen.”