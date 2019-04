Brent is letterlijk en figuurlijk de vliegende keeper van Het Ravijn Nijverdal

Net als vrijwel iedere topsporter droomde Brent Hofmeijer ooit van meedoen aan de Olympische Spelen, in zijn geval als waterpoloër van Oranje. Maar in zijn jeugdjaren had-ie nog een tweede droom: piloot worden. Dat laatste is inmiddels gelukt, sinds een maand of vier is de 21-jarige Hengelose doelman van Het Ravijn tevens vlieger bij de KLM. Beter gezegd, zoals het officieel heet, second officer B777 bij KLM Royal Dutch Airlines. Morgen vertrekt hij vanuit Kaapstad, om een dag later in Borculo van de partij te zijn als de Nijverdalse eredivisionist de belangrijke derby speelt tegen Schuurman/BZC.