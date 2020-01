‘Broederstrijd’ op volleybalveld in Hengelo

Het was een opvallend moment zaterdagavond. Webton Hengelo scoorde halverwege de tweede set een punt en mocht dus opslaan, maar dat ontging Keistad-speler Tom Slaghekke. Totaal onschuldig sloeg hij op, wat tot enige hilariteit zorgde op de tribunes.

Tom speelde nog niet zo lang geleden in het shirt van Webton, maar verhuisde naar Amersfoort. Die stap leidde ertoe dat Tom zaterdag aan de andere kant van het net stond dan zijn jongere broer Lex.

„Hartstikke leuk om weer eens in Hengelo te spelen, helemaal als je tegen Lex moet. Twee seizoenen geleden speelde ik ook al tegen Lex. Toen speelde ik nog bij Webton en hij bij Donitas in Groningen. Eerder dit jaar in Amersfoort wonnen wij van Webton, maar dat zat er nu helaas niet in”, zei hij na de 3-0 nederlaag.

Lach

Lex blikte met een bredere lach dan zijn oudere broer terug op de wedstrijd. „Dit is leuk, maar het is niet zo dat wij deze week meer contact hadden dan anders. Tom en ik zijn vergelijkbare spelers. We moeten het beiden van onze bewegelijkheid hebben”, aldus Lex. Wie de betere van de twee is? Lex: ,,We zijn aardig aan elkaar gewaagd.”

Tom beaamde dat, vlak voordat ze samen in de kantine een biertje gingen doen. ,,We doen weinig voor elkaar onder.”

Dat Lex de broederstrijd won, was niet het enige pluspunt voor de jongste van de twee. Webton pakte namelijk een verrassende zege op hoogvlieger Keistad. De Hengeloërs hadden ambities om dit seizoen bovenin mee te spelen, maar sloten de eerste seizoenshelft af op een teleurstellende tiende plaats. De 3-0 zege was daarom even welkom als verrassend voor het hoogstspelende mannenteam uit het regionale volleybal.

Belangrijk

De aanwezigheid van spelverdeler Hans Korpershoek speelde een belangrijke rol in de overwinning. Hij zwaaide voorafgaand aan dit seizoen af en ging voor Twente’05 spelen. Maar door het samenwerkingsverband met die ploeg keerde hij onlangs toch terug in Hengelo.

„Door de vele wijzigingen is het niet gek dat de eerste seizoenhelft wat tegenviel”, meent Korpershoek. „Daar zijn ook nog enkele blessures bij gekomen, waardoor de voorzitter mij onlangs belde of ik nog wat voor Webton kon betekenen. Na goed overleg thuis kon ik het toch niet laten”, vertelde Korpershoek.

Indrukwekkende omstandigheden

Handhaven is voorlopig het belangrijkste doel voor Webton. Het zou ook doodzonde zijn als de ploeg degradeert, want de omstandigheden zijn indrukwekkend in de sporthal Veldwijk. Een dj die tussen de punten door een opzwepend inzetje start, een opkomst in een donkere sporthal met een spotlight voor de binnenkomende spelers en zelfs vuurwerk en een dansende mascotte.