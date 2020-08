Broer en zus uit Enter in selectie EK wielrennen

Rick Pluimers rijdt op 27 augustus de wegwedstrijd bij de beloften-mannen, Ilse Pluimers komt een dag later in de wegwedstrijd voor junior-vrouwen uit. Daarin verdedigt ze haar titel. Bijzonder is dat ze haar vorig jaar met een solo in Alkmaar veroverde Europese kampioenstrui maar weinig heeft kunnen tonen.

Kampioenstrui

Onlangs zei ze daarover: „Het was al niet leuk dat we niet kunnen koersen – al begrijp ik dat best – maar het is wel extra zuur als je die mooie kampioenstrui niet aan kunt trekken. Ik won die natuurlijk als eerstejaars juniore vorig jaar en dat betekende voor mij normaal gezien nog een lang seizoen in de witte trui met sterren. Maar dat liep anders.” Vorig jaar toonde ze de trui twee keer, in het criterium in Borne en in de Bavelse Berg Classic in Breda.