Broers Oosting ook volgend seizoen trainersduo Apollo 8 in Borne

Het doel van Apollo is nog steeds promotie naar de eredivisie. Het eerste damesteam speelt al jaren in de topdivisie, het op één na hoogste niveau in Nederland. Twee jaar geleden is de vereniging een traject gestart om op termijn eredivisievolleybal mogelijk te maken in Borne.

,,We zijn erg blij dat we ook komend volleybalseizoen het trainerschap mogen vervullen bij Ecare Apollo 8", aldus de broers. ,,We zien een stijgende lijn in het spelniveau, de bezoekersaantallen en de beleving bij de wedstrijden. Dat kunnen we alleen maar bereiken met gemotiveerde speelsters die 100% inzet tonen. We kijken uit naar de resterende wedstrijden van dit seizoen en zien met vertrouwen het nieuwe volleybaljaar tegemoet”, aldus de broers Oosting."