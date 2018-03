Brons voor Rachel Klamer op NK Cross

volleybal Eurosped ziet titelkansen slinken na verlies tegen Sneek

17:33 VROOMSHOOP – Eurosped raakt de tweede plaats, en daarmee een plek in de finale om het landskampioenschap, uit zicht. De ploeg van Jan Berendsen verloor zondagmiddag in eigen huis met 3-2 van Sneek. De achterstand op de Friezinnen is daardoor opgelopen naar vijf punten.