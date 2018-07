BS-Racing Team pakt dubbel podium in België

Hardloop­wed­strijd toegevoegd aan Ronde van Goor

16:10 GOOR - De Ronde van Goor krijgt in september een extra element: een hardloopronde, de AV Goor Cityrun by Night. De loopwedstrijd over 2 Engelse Mijl door het Goorse centrum is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de organisatie van de wielerronde, de Stichting Wielerevenementen Goor, en de Goors atletiekvereniging AV Goor'75.