BS- Racing Team vierde in Supercar Challenge

Pim Ronhaar wint we­reld­be­ker­cross Koksijde

11:35 KOKSIJDE – Pim Ronhaar heeft opnieuw zijn visitekaartje afgegeven. De veldrijder uit Hellendoorn – uitkomend in de juniorencategorie – won zondag de wereldbekercross in Koksijde. Daarmee is de Twentse renner van Lares-Doltcini ook de eerste leider in het wereldbekerklassement van de junioren.