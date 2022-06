Buitenlands avontuur voor Fleur Meinders: spelverdeelster verruilt Apollo 8 voor Ladies in Black Aachen

De Drentse treedt bij Aachen in de voetsporen van andere Nederlandse spelverdeelsters als Britt Bongaerts en Femke Stoltenborg. “We merkten Fleur op omdat ze al op jonge leeftijd een vaste waarde was in een Nederlands topteam”, zegt assistent-coach Mareike Hendriksen op de website van de Ladies in Black. “Ze is linkshandig met een goed tempo, wat erg interessant is. Bovendien kan ze direct van waarde zijn met haar serve.”

Meinders speelde twee seizoenen voor Apollo 8. In haar eerste jaar legde de Bornse formatie beslag op de Nederlandse beker. Bovendien drong Meinders in beide seizoenen door tot de finale om het landskampioenschap. Beide keren was Sliedrecht Sport echter te sterk. Meinders kijkt nu uit naar de volgende stap in haar carrière. “Ik ben heel blij dat ik komend seizoen voor de Ladies in Black mag spelen. Het is voor mij een grote stap om me als speler verder te ontwikkelen. Ik kijk vooral uit naar de geweldige sfeer in de zaal met de vele fans.”