BZC blameert zich bij SVH

Ravijn onderuit in eerste duel tegen AZC

10 mei ALPHEN AAN DE RIJN - De waterpoloërs van Het Ravijn hebben het eerste duel in de kwartfinale van de strijd om de landstitel verloren bij AZC. In Alphen aan de Rijn werd het 11-6 voor de thuisploeg. Het Ravijn moet nu de tweede en derde wedstrijd winnen om uitschakeling te voorkomen. De tweede wedstrijd is zaterdag in Nijverdal, aanvang 19.00 uur, de eventueel derde wedstrijd zondag weer in Alphen.