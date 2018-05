BZC dicht bij sensatie tegen landskampioen

Zaterdag is de tweede wedstrijd in Borculo. Wint BZC dan volgt zondag een beslissende wedstrijd in Utrecht. Evenals in de twee eerdere duels deed BZC nauwelijks onder voor de nummer één uit de reguliere competitie. Grote verschil tussen de voorgaande wedstrijden was dat BZC eindelijk met een fitte selectie aan kon treden. En die bleek in Utrecht gelijkwaardig aan de grote favoriet. In de derde periode dreigde het duel even uit de handen van BZC te glippen toen de thuisploeg op 5-3 kwam. Dynand Muller en Mika Smelt zorgden dat bij het ingaan van de laatste minuut de stand weer gelijk was. Mike van den Brink veld het vonnis over BZC.