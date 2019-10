BZC loot ZPB in bekertoernooi

De kwartfinale wordt over twee duels gespeeld. De eerste wedstrijd is zaterdag 18 januari in Barendrecht, een week later is de return in Borculo.

ZPB had in de achtste finales alle moeite om zich van eerste divisionist MNC Dordrecht te ontdoen. Via 7-7 in de uitwedstrijd was de 20-18 zege in Barendrecht maar net voldoende. In de competitie is ZPB na twee wedstrijd nog puntloos.