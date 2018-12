BZC maakt door zege sprong op de ranglijst

Het duel tussen de middenmoters ZVL en BZC was niet hoogstaand, maar de strijd en de spanning maakten veel goed. De Leidense thuisploeg had aanvankelijk het initiatief. Daarbij was BZC al snel in lasst door twee uitsluitingen van aanvoerder Filip Kljajevic binnen de eerste vier minuten. De formatie van coach Barry Wittenbernds klampte desondanks steeds aan. Ook bij de twee keer dat de achterstand twee treffers bedroeg.

Na de wisseling van kant kreeg BZC steeds meer controle over de wedstrijd. De aanval van ZVL werd lamgelegd en de 7-6 achterstand bij rust werd in de derde periode omgezet naar een 9-7 voorsprong. Toen Robert Beskers en Youri Roolvink in het laatste kwart de stand naar 11-7 in Borculoos voordeel tilden was het duel beslist.