BZC mag weer hopen op play offs

De achterstand op De Ham, dat achtste staat, is een punt, Het Ravijn (zevende) heeft maar twee punten meer. Bovendien heeft de Borculose formatie in verhouding het makkelijkste programma.

BZC – Amersfoort was ook een weerzien van oude bekenden. Coach Barry Wittenbernds, doelman Sake Nijhuis en speler Jan-Willem Slaghuis speelden vorig seizoen nog in Amersfoort, maar zijn inmiddels allemaal in de Achterhoek te bewonderen. Nijhuis bleek extra gebrand op het duel tegen zijn oude ploeg. De 19-jarige doelman kent een moeilijk seizoen, maar was tegen Amersfoort de absolute uitblinker.

BZC begon beter aan het duel en kwam op een 4-0 voorsprong. De Borculose formatie was echter niet efficiënt genoeg in de overtalsituaties, waardoor Amersfoort in de wedstrijd bleef. Bij 8-5 in de derde periode leek het nog even spannend te worden, maar BZC stelde snel orde op zaken. Ondanks voortijdige uitsluitingen van Filip Kljajevic en Dinand Muller bleef de thuisploeg in het vervolg redelijk simpel overeind.