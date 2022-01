BZC mist kracht voor stunt bij Polar Bears

25 jaar na de tocht van '97 Altijd samen op het ijs, maar die dag neemt het Wierdense echtpaar Ebben even afscheid van elkaar: ‘Truus, wacht niet op mij’

Alles doen ze samen. Van lange ritten op de fiets in binnen- en buitenland tot toertochten op het ijs. Uitgerekend in de meest befaamde schaatstocht raken de twee elkaar kwijt. Co (75) en zijn Truus Ebben (76) zijn in de Elfstedentocht van 1997 even geen setje.

3 januari