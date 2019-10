BZC na rust weggeblazen

Gefasci­neerd door Tristan Hoffman, een flandrien uit Groenlo

9:30 GROENLO - Hij was dertien jaar profrenner en zit inmiddels vijftien jaar achter het stuur van de ploegleiderwagen. Veel is veranderd, maar Tristan Hoffman (49) is nog steeds de geliefde ‘Hoffie’ in het peloton. Een van zijn bewonderaars én stadsgenoot, Rik Gockel, heeft nu een boek over hem geschreven.