BZC neemt revanche op SVH

BZC had nog wat goed te maken tegen de Rotterdamse opponent. In de eerste ronde van de degradatiestrijd vorig seizoen verloren de Borculoërs verrassend, waardoor BZC tot het laatst toe moest vrezen voor het eredivisieschap. Het kostte de toenmalige coach Barry Wittenbernds de kop. Klaas Zwaan nam na het echec tegen SVH de rol van coach over en ondanks dat hij eigenlijk geen tijd vrij kan maken stond Zwaan ook zaterdagavond als coach langs het bad.

Zwaan zag zijn ploeg twee keer over afstand nemen. De 4-2 voorsprong werd door SVH nog ongedaan gemaakt, de marge van 8-4 kon door de Rotterdammers niet meer worden gedicht. Maar het werd nog wel even spannend in ’t Timpke. Een halve minuut voor het einde was het nog 9-6, maar met nog 9 seconden op de klok was SVH akelig dicht genaderd: 9-8. Verder liet BZC het niet komen.