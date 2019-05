BZC nog niet veilig

De opgave leek voor BZC op papier zo eenvoudig. Als nummer negen van de reguliere competitie moest de eerste ronde van de zogenaamde play out tegen nummer 12 en hekkensluiter SVH geen probleem opleveren. Maar de Borculose formatie kwam bedrogen uit. In een waar doelpuntenfestijn in Rotterdam ging het zaterdag al mis. Maar de nadelige marge van slechts één treffer bood wel alle perspectief voor de thuiswedstrijd.

In ‘t Timpke kon BZC geen moment rustig ademhalen, omdat de achterstand reeds was goedgemaakt. Sterker nog, BZC kwam alleen bij 1-0 op voorsprong en moest het restant van de wedstrijd voortdurend in de achtervolging. Kansen kreeg de ploeg van trainer Barry Wittenbernds voldoende, maar de ballen wilden er maar niet in. Het trio buitenlanders, waarmee SVH zich in de winterstop heeft versterkt, was een stuk accurater en trokken de kar bij SVH. Bij rust was de schade voor BZC nog te overzien (1-2), bij 3-7 vlak na het begin van de laatste periode was het duel gespeeld.