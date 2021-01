BZC ook in Den Haag onderuit

DEN HAAG - De mannen van BZC zijn na twee poulewestrijden in het bekertoernooi nog zonder overwinning. In en tegen Den Haag werd met 15-12 verloren. In het eerste bekerduel ging BZC met 13-8 onderuit tegen De Zaan.

Den Haag is nieuw in de eredivisie en mag daarom als een van de veertien teams deelnemen aan het bekertoernooi. Ondanks enkele aansprekende versterkingen is het team geen hoogvlieger in de hoogste afdeling, maar zeker ook geen kanonnenvoer voor de andere clubs.

Moeizaam op gang

BZC, nog altijd zonder de internationals Bilal Gbadamassi en Mika Smelt kwam in de Hofstad maar moeizaam op gang. Met name aanvallend liep het niet bij de ploeg van coach Zeno Reuten. Het spelletje via de midvoor leverde bijna alleen maar balverlies op en de rest van de ploeg opereerde te statisch om openingen en vrije schietkansen te creëren.

Den Haag kwam beter uit de startblokken en nam al snel een 4-1 voorsprong. Het was de opmaat voor de rest van het duel, waarin BZC alleen maar tegen een achterstand aan keek.

Tekenen van herstel

Aan het einde van elke periode toonde de Achterhoekse formatie tekenen van herstel, zodat de achterstand telkens werd teruggebracht tot een of twee treffers. Maar de opleving bleek even zo vaak van te korte duur, aangezien Den Haag aan het begin van de volgende periode weer het initiatief nam en weer uitliep.

Zo ook in het laatste kwart. Met 11-9 bij aanvang leek er nog wat te halen voor BZC. De eerste vier Haagse aanvallen leverden echter evenveel treffers op waardoor bij 15-10 het duel voortijdig was beslist. Ook nu kwam BZC nog terug, maar het was niet voldoende om nog een positief resultaat te boeken.