BZC op achterstand in kwartfinales

WATERPOLO - UTRECHT - Schuurman BZC staat op een 1-0 achterstand in de kwartfinales van de strijd om het landskampioenschap. UZSC bleek in Utrecht met 9-6 te sterk. Het tweede duel is zaterdag om 17.00 uur in Borculo. Wint BZC, dan is er zondag een derde en beslissende wedstrijd wederom in Utrecht.

Ondanks dat UZSC, als kampioen van de reguliere competitie, zwaar favoriet was voor het eerste duel, zag BZC-coach Zeno Reuten toch kansen. ,,Maar dan moeten we lang in de wedstrijd blijven.” Dat gebeurde. Tot enkele minuten voor tijd had de Achterhoekse formatie uitzicht op een daverende verrassing. In de slotfase miste BZC echter de fitheid en de stootkracht voor die stunt.

BZC begon onverschrokken tegen de grote favoriet. De aanval van UZSC werd vroeg verstoord en aanvallend probeerde de Borculose ploeg de bal snel rond te laten gaan. Maar dat leverde ook een aantal foutjes op. Het duurde zes minuten voordat BZC voor de eerste keer het Utrechtse doel onder vuur kon nemen. Dat leverde prompt een treffer op van Joep Lankwarden.

Gelijke stand

Door balverlies en een communicatiefout had UZSC toen al twee keer gescoord. Maar na de eerste treffer van BZC volgden er nog twee, zodat de ploeg van Zeno Reuten met een voorsprong de eerste periode leek af te kunnen sluiten. De laatste seconde van het eerste kwart benutte UZSC echter nog een overtalsituatie voor de 3-3.

UZSC scoorde vervolgens nog twee keer via een strafworp en wederom een counter na een fout van BZC en dreigde al in het tweede kwart weg te lopen. Filip Kljajevic zorgde met een schot van afstand echter voor de aansluiting (5-4). Het was op dat moment al de derde treffer van de Serviër.

Weinig treffers

In de eerste periode na rust waren de doelpunten zeer schaars. Frici Adam zette Borculo pas een halve minuut voor het einde van de wedstrijd weer naast UZSC. Het was ook het enige fatsoenlijke schot op het Utrechtse doel in dat kwart. De thuisploeg had meer en betere kansen, waaronder twee overtalsituaties, maar een steeds vermoeider ogende BZC hield stand: 5-5.

Daarmee moest de beslissing in het vierde kwart vallen. Ook daarin hield BZC aanvankelijk het eigen doel schoon. Een ongelukkige tegentreffer, via de paal en de rug van doelman Raykov, en een prima actie op de midvoor zette UZSC op een voorsprong van twee treffers. BZC kwam nog een keer terug via een discutabel doelpunt van Kljajevic. Het is maar de vraag op zijn schot ooit de doellijn heeft gepasseerd.

Uitgeput

Het was ook meteen de laatste echte Achterhoekse kans. Er volgde nog een overtal, nadat UZSC al op 8-6 was gekomen, maar het uitgeputte BZC leverde de bal in, in plaats van dat er een kans kon worden uitgespeeld. Dat Utrecht er in de slotseconden nog 9-6 van was alleen voor de statistiek van belang.