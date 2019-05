BZC op rand van de afgrond

Waterpolo Doelman Nijhuis stopt per direct bij BZC

13:08 BORCULO - De strubbelingen binnen Schuurman BZC nemen steeds grotere vormen aan. Enkele dagen na het ontslag van coach Barry Wittenbernds is doelman Saake Nijhuis per direct gestopt. Het gebeurt allemaal pal voor de beslissende duels om de plek in de eredivisie veilig te stellen.