BZC presteert uiterst grillig: ‘Ik geloof dat we veel beter zijn dan er nu uitkomt’

Maar Jeroen Kuilman, als coach ook eerstejaars in de ploeg vol debutanten, belooft beterschap. „Ik geloof dat we veel beter zijn dan er nu uitkomt.” Want wat was de coach kwaad na het laatste duel voor dit weekend. „We zagen eruit als een clown. Dit is een nederlaag met schaamte”, brieste Kuilman na de zeperd in eigen huis tegen ZPC Amersfoort: 7-21.