BZC redt voorlopig vege lijf

BZC ging furieus van start en had het verschil van twee treffers al in de eerste periode ruim gecompenseerd. Pas bij 5-0 kon Amersfoort iets terug doen voor een 5-1 stand na het eerste kwart. De Borculose formatie bouwde die marge richting de rust zelfs nog uit tot 8-3. Desondanks waren ze er in Borculo nog niet gerust op aangezien een groot aantal spelers van BZC in foutenlast verkeerde. Dat brak de ploeg voornamelijk in het derde kwart op. BZC speelde te voorzichtig en Amersfoort profiteerde met drie treffers op rij.

Daarmee stonden de ploegen over twee duels precies gelijk en moest het laatste kwart de beslissing brengen. Via Filip Kljajevic en Jan-Willem Slaghuis kreeg BZC wat lucht met een verschil van drie doelpunten, maar Amersfoort kwam even zo vaak weer dichterbij. In de laatste vijf minuten vielen er geen doelpunten meer, zodat BZC zich met de hakken over de sloot plaatste voor de laatste en beslissende ronde van de zogenaamde play down.