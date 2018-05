BZC-speler Bilal Gbadamassi verkast naar Servië

Volleybal­lers Oranje verslaan Japan in Almelo

15 mei ALMELO – Het Nederlands volleybalteam heeft dinsdagavond een oefeninterland in Almelo tegen Japan met 3-1 gewonnen. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen was voor 400 toeschouwers in de IISPA-hal de nummer twaalf van de wereld vanaf de eerste opslag de baas. De setstanden waren 25-21, 25-23, 22-25, 25-23.