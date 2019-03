BZC staat voor lastige opgave

volleybal Boemerang degradeert na verlies tegen Rivo

28 maart EIBERGEN – Het doek in de tweede divisie B is gevallen voor de volleybalsters van Fysio Eibergen Boemerang. Het team van het trainersduo Gerrie Schäperclaus en Dick Loman ging in eigen huis met 3-1 onderuit tegen Rivo Rijssen. Met nog twee duels te spelen kan Boemerang de nummer tien op de ranglijst, Halley, niet meer achterhalen.