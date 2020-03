BZC te kijk gezet door hekkensluiter

Waterpolo Vrouwen Ravijn profiteren van verlies koploper

21:06 ZWOLLE - De vrouwen van Het Ravijn hadden een makkelijke avond in Zwolle. Tegen hekkensluiter Swol 1894 werd een 16-5 overwinning behaald. Het beste nieuws voor Het Ravijn kwam uit Utrecht, waar UZSC koploper De Zaan versloeg. Het Ravijn is daardoor wederom lijstaanvoerder in de eredivisie.