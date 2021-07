BZC trekt Hongaarse keeper aan

Ten Brink uit Denekamp imponeert in Lezerstour: ‘Mijn familie kon het niet geloven’

10 juli DENEKAMP - Het is de bekendste naam in de Lezerstour tot nu toe: Gerrit ten Brink (78) uit Denekamp stond het overgrote deel van de dagen bovenaan in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia. Inmiddels is hij in een felle strijd verwikkeld met Hidde Seyger, zijn naaste concurrent, die hem vrijdag passeerde. Dat Ten Brink het deze Tour zo goed doet, kwam ook voor hem als een verrassing. „Geweldig, in één woord geweldig.”