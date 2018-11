BZC uit Borculo door bond uit beker gezet

WATERPOLOBORCULO - De waterpoloërs van Schuurman BZC zijn uit het nationale bekertoernooi gezet. De Borculose club wordt gestraft voor het opstellen van een niet gerechtigde speler, vrijdag in de eerste kwartfinale wedstrijd tegen De Ham (11-9 winst). Zondag zou de return zijn in Borculo, maar die wedstrijd is door de KNZB van het programma gehaald.

De speler in kwestie is Mees Mentink, die normaliter in het tweede team van BZC speelt. Dat team speelt ook een bekercompetitie, de Man Meercup, het toernooi voor teams uit de lagere klassen en de tweede teams. Aangezien Mentink al een wedstrijd in de Man Meercup heeft gespeeld, had hij reglementair niet in de hoofdmacht van BZC mogen spelen. Tenzij het tweede team al was uitgeschakeld. Dan had Mentink vrijdagavond wel dat ene minuutje wél in het eerste team mogen spelen.

Prijs

De verslagenheid is groot in het Borculose kamp. ,,Dit was onze kans op een prijs”, treurt coach Barry Wittenbernds. ,,Want landskampioen zullen we niet worden.” De coach dacht zelfs nog verder. Stel dat we de beker hadden gewonnen en de club had via sponsors muntjes gehad om Europacup te spelen. Ook dat wordt ons nu ontnomen.”

Wittenbernds wil niet ingaan op de schuldvraag. ,,Die ligt ergens binnen de club. Ik wist het in elk geval niet. Maar dat is mijn taak ook niet. Ik moet de spelers beter maken. Ik weet ook niet of we nog in beroep kunnen gaan. Dat staat niet in de brief met de sanctie.”

Volledig scherm Barry Wittenbernds: ‘Regels zijn regels, de KNZB moet daar ook aan vasthouden. Maar wie verzint nu zo’n regel?’ © Marcel ter Bals

‘Voelt niet goed’

Wittenbernds meent dat de straf buitenproportioneel is. ‘’Regels zijn regels, de KNZB moet daar ook aan vasthouden. Maar wie verzint nu zo’n regel? Dat is tekenend voor de topsport in Nederland. Wij trainen vijf keer in de week en dan word je er zo uitgekegeld. Deze sanctie is veel te zwaar. Wat mij betreft hadden we als straf de wedstrijd reglementair met 5-0 verloren. Dan hadden we het thuis nog recht kunnen zetten. Maar dit voelt niet goed.”

Vrij nemen