BZC uitgeschakeld in bekertoernooi

De vette jaren zijn voorbij voor Olympia: 'Hopen op snoeppunten tegen de grote clubs'

29 november HENGELO - Het had niet veel gescheeld of Olympia was niet met een eerste team aan het nieuwe handbalseizoen begonnen. Toen de club op de valreep drie sterkhouders zag vertrekken moesten alle zeilen worden bijgezet om toch van start te kunnen gaan. „Gezien de historie van de club zou het heel jammer zijn geweest als we geen eerste damesteam hadden gehad."