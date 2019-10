BZC verder in bekertoernooi, Het Ravijn strandt

LEIDEN/BORCULO - In het waterpolo bekertoernooi is bij de mannen nog één oostelijke club over. Schuurman/BZC gaat in de koker voor de loting van de kwartfinales, voor Het Ravijn is het bekeravontuur al na een ronde over.

Het Ravijn vergooide de kansen in het tweeluik met ZVL vooral in de thuiswedstrijd. Daarin werd niet zorgvuldig omgesprongen met een 10-3 voorsprong. De ploeg bleef maar drukken om nog verder uit te lopen, maar incasseerde in plaats daarvan ineens veel tegentreffers. Van de ruime marge was er bij het eindsignaal niet veel meer over: 14-12 winst.

Dat had gevolgen voor de uitwedstrijd in Leiden, had coach Ron Loos gemerkt. „In heb de spelers nog op het hart gedrukt dat wij er beter voorstonden, maar het bleef toch in de hoofden zitten.” Het Ravijn bleef aanvankelijk nog wel in de buurt, maar raakte in het verloop van het duel drie spelers kwijt. Sem Stertefeld en Sander Veltkamp kregen drie fouten, Bas ter Brake werd met een klap op het oog uit de wedstrijd geslagen. De toch al jeugdige ploeg was daarmee ook al routine kwijt, aangezien Lars Gottemaker vanwege interlandverplichtingen ook al niet beschikbaar was. ZVL profiteerde en liep uit naar een grote overwinning: 19-11.

BZC wel door