BZC verrast met zege bij ZVL

LEIDEN – De waterpoloërs van Schuurman BZC hebben een knappe overwinning geboekt bij ZVL: 14-12. Door dat resultaat klimt de Borculose ploeg van de elfde naar de zevende plaats in de eredivisie. BZC schuift nu aan in de middenmoot onder de top vier.

Het eindresultaat was prima, maar de manier waarop moet BZC-coach Klaas Zwaan nog meer voldoening hebben geven. Waar BZC in voorgaande wedstrijden vaak na rust onderuit ging, doordat de krachten van de smalle selectie afnamen, werd tegen ZVL juist in de derde en vierde periode het verschil gemaakt. Daarnaast stonden in de eerste periode andere schutters aan het kanon. Geen Jan-Willem Slaghuis, Dynand Muller of Aleksander Mitrovic, die voor de treffers zorgden maar Youri Roolvink, Frank Groot Kormelinck, namen de eerste vijf Borculose doelpunten voor hun rekening.

Omdat ZVL tot dat moment even vaak scoorde was het in de openingsfase van de tweede periode gelijk: 5-5. BZC dreigde vervolgens de controle te verliezen (8-6), maar herstelde zich nog voor rust en ging met een 9-8 voorsprong de lange pauze in.