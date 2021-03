BZC voldoet aan opdracht met twee thuiszeges

Na de redelijk comfortabele zege tegen hekkensluiter Den Haag had BZC het zondag tegen directe concurrent ZVL een stuk lastiger. Wat heet. De Borculose formatie kwam slechts één keer op voorsprong. De treffer die Mika Smelt in de slotseconden maakte, was wel voldoende voor de drie punten.

Geen controle

ZVL maakte er in Borculo een hele stevige wedstrijd van en daar had BZC het heel moeilijk mee. De thuisploeg ging voor rust te veel mee in het spel van de Leidse opponent en kreeg daardoor nooit controle over de wedstrijd. De ploeg van Zeno Reuten kon alleen maar achtervolgen, maar bleef wel in de buurt.

Vanaf de derde periode ging BZC steeds meer haar eigen spelletje spelen. Dat was traditioneel wat statisch, maar het doel van ZVL werd wel steeds veelvuldiger onder vuur genomen. Gek genoeg ontstond juist in die derde periode het grootste verschil tussen beide ploegen toen ZVL bij 6-8 even dreigde weg te lopen.

Winnende treffer

Via een treffer van Bilal Gbadamassi werd het verschil nog voor het vierde kwart tot een gereduceerd. Filip Kljajevic zorgde er in de laatste periode twee keer voor dat BZC op gelijke hoogte kwam alvorens Mika Smelt de ploeg van Zeno Reuten alsnog naar de zege schoot.