BZC voor de tweede keer in drie dagen onderuit tegen Polar Bears

WATERPOLO - BORCULO - Ook het tweede duel in drie dagen tegen Polar Bears heeft Schuurman BZC geen punt opgeleverd. Na de 10-6 nederlaag donderdag in Ede, ging BZC in het eigen Timpke zaterdag met 17-6 onderuit.

Het was een frustrerende avond voor de Achterhoekse formatie, die al snel op grote achterstand kwam en de hele wedstrijd geen enkel zicht had op een resultaat. Terwijl coach Jeroen Kuilman juist kansen zag na het eerste duel in Ede.

Die verwachting was gebaseerd op het prima verdedigende werk in drie van de vier periodes. BZC liep toen eens niet in het mes van de counter, het grote manco in de eerste competitiehelft. Maar in Borculo kreeg BZC juist in de eerste periode een aantal counters om de oren. „Vaak na wat ongelukkige beslissingen van de scheidrechters”, meende Kuilman. „Daardoor was het na de eerste periode 0-4 in plaats van pak ‘m beet 1-2.

Daarmee was de gifbeker voor BZC nog lang niet leeg. Polar Bears liep in het tweede kwart verder uit naar 7-0, toen Kuilman ook nog eens werd weggestuurd na twee gele kaarten binnen een paar seconden. „Ik reageerde op een beslissing van de scheidsrechter en toen ik daarvoor geel kreeg vroeg ik waarom. Maar ik had slimmer moeten zijn, niet moeten reageren”, trok Kuilman het boetekleed aan.

Pas na een kleine 14 minuten, scoorde BZC voor de eerste keer. Het bracht de stand halverwege op 1-8. De tweede helft had vervolgens ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. „Polar Bears was beter, ze speelden ook beter dan donderdag, dus de overwinning is ook verdiend. Voor ons was het een frustrerende avond, maar we moeten verder”, besloot Kuilman. Dat is zaterdag 22 januari tegen hekkensluiter Den Haag.

BZC - Polar Bears 6-17 (0-4, 1-7, 3-12, 6-17). Doelpunten BZC: Groot Kormelinck 3, Muller 2, Kljajevic 1.