BZC wacht lastige klus in play-offs

WATERPOLO - BORCULO - Schuurman BZC heeft in de laatste ronde van de reguliere competitie geen posities op de ranglijst goed kunnen maken. Door de 17-12 thuisnederlaag tegen Amersfoort eindigt de Borculose formatie waarschijnlijk op de achtste plek. Dat betekent in de eerste ronde van de play-offs om de landstitel een confrontatie met de koploper, normaliter UZSC.

Met minimale verschillen tussen de nummers drie tot en met acht van de ranglijst zit er op bijna alle wedstrijden in het laatste competitieweekend spanning. Voor BZC was plek zes, en met heel veel medewerking van de concurrenten, de vijfde positie nog mogelijk geweest. Voorwaarde was wel een overwinning tegen Amersfoort, dat daarmee ook op de ranglijst gepasseerd zou worden.

Nauwelijks verschil

Die overwinning lag ook lange tijd in het verschiet. Hoewel Amersfoort zowel van afstand als via de midvoor dreigend was en BZC het vooral van de schotkracht moest hebben, was er drie periodes lang nauwelijks verschil. BZC nam in de eerste helft het voortouw via 3-1 na de eerste periode en 7-6 halverwege. Amersfoort nam de leiding in het derde kwart dat op 9-10 werd afgesloten.

Genadeklap

BZC was echter dit seizoen al vaker goed voor een comeback in de laatste periode in het eigen Timpke. Zo werd tegen ZVL en tegen AZC nog een miraculeuze zege uit het vuur gesleept. Zo ver kwam het tegen Amersfoort niet. Onder andere Lars Reuten, zoon van BZC-coach Zeno Reuten, deed de Borculose ploeg pijn met twee treffers vroeg in het vierde kwart. Zijn tweede, waarmee de stand op 11-14 kwam, was de genadeklap voor BZC.