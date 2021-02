BZC weert zich kranig, maar verliest wel

BORCULO - Na vier pouleduels in het bekertoernooi staat Schuurman BZC op slechts een overwinning. Dat de Borculose ploeg tegen het sterke Donk met 12-9 onderuit ging was echter geen schande. In 't Timpke maakte BZC het de de topploeg uit Gouda zelfs bijzonder lastig.

Tegen de ploeg waar hij niet zolang geleden nog trainer was maakte BZC-coach Zeno Reuten zich vooraf al niet te veel illusies. Reuten probeert zijn ploeg klaar te stomen voor de competitie die over twee weken begint. Daarin kan hij in elm geval weer beschikken over Mika Smelt, die op het laatste moment afviel voor het olympisch kwalificatietoernooi dat komende week in Rotterdam wordt gehouden.

Plaagstoten

Tegen Donk was Smelt nog niet van de partij, maar weerden zijn ploeggenoten zich kranig. Met name in de eerste twee perioden bleef BZC maar plaagstoten uitdelen aan de Leidse ploeg. Gevolg was dat bij rust de ploegen in score nog volledig aan elkaar gewaagd waren: 6-6.

Maar evenals een week eerder tegen ZPB kreeg BZC het lastig in de derde periode. De thuisploeg was aanvallend niet zo dwingend meer, mede door de offensievere defensie van Donk, maakte zelf ook een paar knullige foutjes, waardoor de gasten met drie treffers op rij weg konden lopen. Het bleek de beslissing in de wedstrijd. BZC klampte nog wel een paar keer aan, maar kon het verschil nooit meer goedmaken.