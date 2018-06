Carlijn ter Laak pakt nationale titel op NK Atletiek

Tijkorte en Tulk succesvol op NK klootschie­ten

18:22 OUD-OOTMARSUM - Mark Tijkorte kroonde zich zondag op het NK klootschieten in Oud-Ootmarsum tot allroundkampioen in de categorie 5. Bij de vrouwen was in die categorie Silke Tulk opnieuw de beste. Een overzicht van de allroundtitels: