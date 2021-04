Chris Stomp nieuwe trainer Jolly Jumpers

TUBBERGEN - Chris Stomp wordt de nieuwe trainer van de vrouwen van Jolly Jumpers, die uitkomen in de eredivisie. Stomp is de opvolger van Mart Kieftenbeld, die na twee seizoenen moest vertrekken bij de Tubbergse club.

De 53-jarige Stomp was verrast door het aanbod van Jolly Jumpers. Hij kent het team nog niet en ook geen speelsters. ,,Maar het is een gedreven team, met veel snelheid. Dat heb ik tijdens de livestreams van de play-offs al kunnen ontdekken. Daarin hebben ze het goed gedaan.”

Verhuizing naar Lemelerveld

Jolly Jumpers kwam Chris Stomp op het spoor na een tip van Wim van Ek, voormalig hoofdcoach in Tubbergen en twee seizoenen geleden nog techniektrainer bij de hoofdmacht. Chris Stomp woonde tot voor kort in Gelderland, trainde daar ook meerdere clubs, maar is in februari verhuisd naar Lemelerveld. Dat maakt de afstand naar Tubbergen voor de trainingen en wedstrijden makkelijker overbrugbaar.

Met Chris Stomp haalt Jolly Jumpers een ervaren trainer in huis. ,,Ik ben al 31 jaar coach, nadat ik door een blessure moest stoppen met spelen.” Hij leidde een half jaar de mannen van Matrixx Magixx uit Nijmegen, dat toen in de eredivisie uitkwam en had Dreamfield Dolphins in de promotiedivisie onder zijn hoede. In een eerder stadium trainde hij ook vrouwenteams, zoals de Wildcats uit Nijmegen, destijds opererend in de eredivisie. Het afgelopen seizoen trainde hij spelers en speelsters individueel.

Compleet nieuwe staf

Chris Stomp is het eerste lid van de nieuwe technische staf van het vlaggenschip. Jolly Jumpers gaat nog op zoek naar in elk geval een assistent-coach en een teammanager.

Het zal wel even wennen zijn in Tubbergen. Een compleet vreemde voor het vlaggenschip van Jolly Jumpers. De club die graag en vooral gebruik maakt van eigen leden of hele goede bekenden om het eerste vrouwenteam bij de hand te nemen.

Frisse blik

Met die traditie wilden de beleidsmakers echter breken. Het is tijd voor een nieuw geluid, een frisse blik om de definitieve aanval op de vaderlandse top in te zetten. Het is ook de hoofdreden waarom Mart Kieftenbeld na twee seizoenen bij de hoofdmacht en talrijke jaren bij de jeugd moest vertrekken. Ondanks dat beide partijen een driejarenplan hadden afgesproken.

Kieftenbeld kan Jolly Jumpers met opgeheven hoofd verlaten. Want in twee door corona gemankeerde seizoenen heeft hij ruimschoots aan de doelstelling voldaan: het bouwen aan een team met eigen jeugd én aansluiting vinden bij de nationale top. Stomp mag volgend seizoen gaan oogsten, mits het team in tact blijft en er (buitenlandse) versterking komt. Dat laatste was voor dit seizoen ook de insteek. Meerdere speelsters stonden op het punt naar Tubbergen te verkassen, maar corona hield ze op het laatste moment allemaal tegen.

Inpassen van de jeugd

Kieftenbeld moest het dit seizoen daarom doen met (jonge) Twentse meiden en een Grieks-Belgische die op de UT in Enschede studeert. De coach liet ze allemaal ervaring opdoen en verkoos in de reguliere competitie bijna altijd het inpassen van de jeugd boven het resultaat.

Aansluiting nationale top

Het scheelde wellicht een plekje op de ranglijst, maar ook dan had Jolly Jumpers in de play-offs nooit thuisvoordeel gehad. In de kwartfinales tegen Batouwe was dat ook van secundair belang. De Tubbergse ploeg maakte veel indruk in het drieluik en heeft de aansluiting met de nationale top zo goed als gerealiseerd. Daardoor telt Oost-Nederland weer mee in het vrouwenbasketbal.