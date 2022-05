Coen Vermeltfoort wint Ronde van Overijssel na spannende finale in Rijssen

update Uitslagen en verslagen volleybal: Apollo 8 zet grote stap richting finale play-offs, winst Eurosped, Tornado viert feest

De volleybalsters van Apollo 8 staan met één been in de finale van de play-offs om de landstitel. Zaterdagavond won het team van de broers Bart en Thijs Oosting met 3-0 van Regio Zwolle Volleybal. Volgende week wacht de return. In de degradatiepoule boekte Eurosped zondag een knappe overwinning bij FAST (3-1), terwijl in de tweede divisie B Tornado het kampioenschap vierde, ondanks een 3-1 nederlaag bij Avior.

