Competitie zaalkorfbal in afgeslankte vorm

In de korfballeague zijn er aanpassingen in vergelijking met andere jaren. De twaalf ploegen worden verdeeld in twee poules van zes teams die op zaterdag 16 januari aan de competitie gaan beginnen. De bedoeling is dat op zaterdag 1 mei de zaalfinale in Ahoy kan worden gespeeld. Degradatie uit de korfballeague is er dit seizoen niet.