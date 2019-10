Conrad Rally in de eigen 'achtertuin' van Dries Bosch

Met de vorm zit het bij ‘gouden’ Kirsten Wild wel snor

17 oktober Kirsten Wild heeft bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn goud veroverd op de afvalkoers. De 37-jarige routinier versloeg na een spannende strijd de Britse Emily Nelson in de slotronde. Wild nam in een lange eindsprint de kop en wist haar rivale achter zich te houden. De Poolse Nikol Plosaj behaalde brons.