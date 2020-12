Corona brengt Twentse triatleet terug naar zijn jeugdtijd vol pesterijen, een depressie en zelfmoordgedachten

Van het ene op het andere moment had hij ADHD (hyperactief), PDD-NOS (autisme) en McDD (meervoudige ontwikkelingsstoornissen). Stijn Jansen moest de basisschool in Enschede verlaten voor speciaal onderwijs in Borculo. Goed, hij was ‘een druk ventje’, maar al die labels die op hem werden geplakt… „Zou je me nu testen, dan heb ik helemaal niets. Toen wel, ja. Als ik niet rustig was in de les, mocht ik voor straf niet mee naar de gym. Terwijl dat nou net het moment was om je energie kwijt te kunnen.”