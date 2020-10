Corona in selectie BZC: wedstrijd tegen De Zaan uitgesteld

Corona treft speelster uit tweede team van Set-Up’65 uit Ootmarsum

30 september OOTMARSUM – Het tweede damesteam van Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 moet voor tien dagen in quarantaine. Een van de speelsters heeft positief getest op het coronavirus. De thuiswedstrijd in de eerste divisie van aanstaande zaterdag tegen Alterno 2 is uitgesteld.