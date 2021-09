Corona in selectie BZC, wedstrijd tegen Polar Bears uitgesteld

Zaalvoet­bal: Excelsior’31 veel te sterk voor LZV

19 september LICHTENVOORDE – Excelsior’31 is de competitie in de eerste divisie begonnen met een 9-0 zege op LZV/Kuypers. De ploeg uit Rijssen was in Lichtenvoorde veel te sterk voor de voormalige eredivisionist.