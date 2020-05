Corona maakt einde aan olympische droom van Nijverdaller Gottemaker

Op z’n 32ste komt er voor Lars Gottemaker een einde aan een lange interlandperiode. Ongeveer 250 keer kwam hij uit voor Oranje. De waterpoloër van eredivisionist Het Ravijn is tot de conclusie gekomen dat hij het drukke programma van de Nederlandse selectie niet langer kan combineren met zijn werk als fysiotherapeut in Nijverdal. „Ik had de weg naar Tokio graag alsnog afgemaakt, maar in de huidige omstandigheden is het voor mij niet meer te doen om nog een jaar langer alles opzij te zetten voor het waterpolo”, aldus Gottemaker.