Coureur Viscaal is ‘rookie of the year’ in European Le Mans Series

ALBERGEN - De Albergse coureur Bent Viscaal (23) is verkozen tot de beste debutant van het European Le Mans Series-seizoen 2022. Viscaal, die dit jaar zijn debuut in de endurancewereld maakte, werd tijdens het ELMS-gala door een vakjury unaniem verkozen tot rookie of the year .

Na vijf seizoenen in formulewagens maakte Bent Viscaal in het voorjaar de overstap naar de enduranceracerij. De coureur zag geen heil in een langer verblijf in de Formule 2 en besloot zijn aandacht te richten op een voltijdprogramma met Algarve Pro Racing in de European Le Mans Series, oftewel het Europees kampioenschap langeafstandsracen.

Podiumplekken

Bij de seizoensouverture op het circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk werd hij tweede. Zijn kortstondige uitstap naar het World Endurance Championship, de ‘grote broer’ van de ELMS, trok veel bekijks. Viscaal bleek tijdens de prestigieuze 24 uur van Le Mans de snelste 24 uursracedebutant te zijn. In de ELMS bleven de resultaten achter. In het zes wedstrijden tellende kampioenschap wist Viscaal zich vijfmaal van buiten de top acht naar een podiumpositie op te werken. Maar de podiumplekken glipten vier keer buiten eigen schuld door de vingers. Het eindresultaat: Viscaal eindigde op de negende plaats in het eindklassement. Tijdens het seizoensafsluitende ELMS-gala kreeg hij alsnog een schouderklop van de organisatie. Ondanks het feit dat hij niet de hoogst geklasseerde debutant in de eindstand was - dat is Lorenzo Colombo van Prema Racing - mocht Viscaal de trofee voor beste ‘rookie’ in ontvangst nemen.

Op waarde geschat

„Dit doet mij oprecht veel”, aldus Viscaal. „Ik heb voor 2022 bewust de keuze gemaakt om over te stappen naar de enduranceracerij en ik heb van dit jaar genoten. Het verschil met de F2 is vrij groot. In de langeafstandswedstrijden gaat het veel meer om het racen zelf en zijn er bovendien meer kansen om je als coureur te onderscheiden. Resultaat-technisch had er meer ingezeten en dat vind ik best lastig te verkroppen. Om te zeggen dat ik zeker twee races had kunnen winnen, klinkt misschien wat arrogant, maar we hadden wel degelijk de snelheid”, zegt de inwoner van Albergen.

Titel

„Mede daarom doet het mij goed om te zien dat mijn prestaties van het afgelopen jaar op waarde worden geschat. We hebben met zijn allen hard gewerkt. Helaas bleven we iets te vaak onbeloond. Voor mij werkt deze onderscheiding als een gigantische boost om volgend jaar voor het hoogst haalbare te gaan. Ik voel me op mijn gemak in de LMP2-wagen en wil succesvol in de langeafstandsraces zijn. Volgend seizoen wil ik strijden om de kampioenschapstitel, zodat ik ook in 2023 het ELMS-gala kan verlaten met een trofee. Wat mij betreft mag de volgende jaargang morgen al beginnen!”

Binnenkort presenteert Viscaal zijn plannen voor 2023.