Coureur Viscaal keert even terug bij oude bekende: ‘Komt bijzonder goed uit’

In deze raceklasse werd Viscaal (23) vorig jaar nog uitgeroepen tot beste debutant van het seizoen. Na zijn promotie richting het wereldkampioenschap (WEC) heeft Viscaal zich niet meer vertoond in de Europese titelstrijd, maar daar komt dit weekeinde dus verandering in. Vaste rijder Jack Hawksworth is vanwege activiteiten in de Verenigde Staten verhinderd om deel te nemen aan de ELMS-race op het MotorLand Aragón. Om die reden kruipt Viscaal achter het stuur van één van de blauwzwarte bolides van APR, het team waarvoor hij in 2022 uitkwam.